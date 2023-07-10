На канале Грибоедова петербуржцы заметили чайку-звезду

Автор: Анастасия Щербакова
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Она позировала на крыше автомобиля, словно машина была её собственная.

На набережной канала Грибоедова взгляды прохожих приковала изящная чайка, рассказывает телеграмм-канал «‎Питер Live».

Птица держалась с достоинством, не пугалась камер и, кажется, вовсе не планировала улетать.

 

 

 

 

Видео: телеграмм-канал Питер Live
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