За неделю водители заплатили за парковку на Петроградской стороне около 11 миллионов рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Платное пространство заработало в районе 1 июля.

Эта услуга оказалась востребованной, при этом водители и жители района отмечают, что на дорогах стало заметно свободнее, сообщает новостной портал «‎Петербургский дневник»‎.

По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, причин перевода парковки в платный режим несколько. Одна из основных – избыточная автомобилизация. «В Петербурге на тысячу жителей – более 300 машин», – уточнил Дмитрий Ваньчков.

Стоит отметить, что в Петроградском районе предусмотрено более тысячи мест для людей с ограниченными возможностями. Прежде всего, они появятся у социальных учреждений, а также у жилых домов, пояснил Дмитрий Ваньчков.

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Фото: pxhere.com
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05.07.2023 114
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