Житель Пермского края задержан за попытку поджога в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Заведено уголовное дело о покушении на поджог дома и бани в деревне Заборье Гатчинского района. По подозрению в преступлении задержан 41-летний житель Пермского края. 

По предварительным данным, мужчина зашел на участок на улице Центральной в Заборье и облил постройки растворителем. К легковоспламеняющейся жидкости он поднес зажигалку, но в этот момент на участке появилась бригада рабочих, занимающаяся отделкой дома.

Известно, что участок и здания на нем принадлежат финансовому директору строительной фирмы из Санкт-Петербурга. Полицейские устанавливают мотивы задержанного.

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23.05.2022 1049
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