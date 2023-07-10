«Единая Россия» запустила Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Автор: Анастасия Щербакова
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Такие «соревнования» помогают привлечь внимание граждан к теме эффективного управления общедомовым имуществом.

Как сообшает online47, проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

В партии «ЕР» отмечают, что основные задачи конкурса «Лучший дом. Лучший двор» – выявление наиболее интересных и актуальных практик по управлению МКД, самоорганизации граждан и консолидации местной власти, граждан и бизнеса для реализации программ по благоустройству и формированию комфортной городской среды.

Кроме того, в поле зрения – повышение энергоэффективности домов, информированности, а также активности и ответственности россиян и поощрение качественно работающих управляющих организаций и объединений собственников.

Подать заявку можно до 10 октября на сайте moydom.er.ru. Итоги конкурса станут известны 8 декабря.

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Фото: Валентин Илюшин/Online47
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