В рамках нацпроекта в Ленобласти благоустроены первые в 2023 году территории

В Ленинградской области благоустроены первые объекты в Приморске и Сяськелево по нацпроекту «Жилье и городская среда»

«Благоустроены Центральный парк в приморском поселке Красная Долина и Солнечный сквер в Сяськелево. Всего в регионе по этому нацпроекту в 2023 году идет благоустройство 106 общественных пространств: парков и скверов, набережных и площадей, аллей и бульваров», — отметил председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Центральный парк в Приморке условно разделяется на две территории: участок памяти и истории у дома культуры и пространство городских активностей в отдаленной части парка. В сквере «Солнечный» в Сяськелево установлена детская площадка, малые архитектурные формы, выполнено дополнительное освещение и озеленение.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.