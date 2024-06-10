10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в результате которой советские войска смогли освободить Выборг и Петрозаводск, а также большую часть Карело-Финской ССР. О том, что способствовало принятию решения о наступлении и как прошла операция, рассказывает ivbg.

Предыстория

Первая половина 1944 года, где более четырёх с половиной месяцев Красная Армия выдавливала противника с оккупированных территорий, выдалась сложной, но дала результат. В период боевых действий советским войскам удалось значительно продвинуться на северо-западном и юго-западном направлениях. Защитники смогли ликвидировать оборону нацистов в полосе от Балтийского моря до Чёрного, а также выйти к границам Польши и Чехословакии, зайти в Румынию. За время проведения зимне-весенней кампании 1944 года советские войска разгромили 172 вражеские дивизии и семь бригад, что привело к потере более миллиона бойцов противника и значительной части его вооружения. Таким образом Третий Рейх потерпел крушение планов по затягиванию войны, а Советский союз вернул себе те территории, которые имели важное экономическое и военное значение.

Успешное завершение кампании стало благоприятной почвой для нанесения собственных ударов. Так было принято решение о проведении нескольких наступательных операций. Одной из них и стала Выборгско-Петрозаводская.

В качестве основных целей установили: снятие угрозы с Ленинграда и восстановление связи Мурманска с центром страны по Кировской железной дороге и Беломорско-Балтийскому каналу.

Как советские войска разгромили финнов?

Выборгско-Петрозаводскую операцию проводили войска Ленинградского фронта Леонида Говорова и Карельского фронта Кирилла Мерецкова в связке с Балтийским флотом, а также Ладожской и Онежской военными флотилиями. В рамках наступления осуществили Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции.

10 июня 1944 года бойцы Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота пошли в наступление. За 10 суток они прорвали три полосы обороны «линии Маннергейма» противника — оперативной группы «Карельский перешеек». 20 июня советские войска штурмом заняли Выборг. Успех операции с взятием в такой короткий срок столь основательного укрепрайна стал первым в военной истории. За это достижение генерал Говоров получил звание Маршала.

К 12 июля, когда поступил приказ об обороне достигнутых рубежей, советская армия овладела островами Выборгского залива.

21 июня началась Свирско-Петрозаводская операция — в наступление перешли силы Карельского фронта во взаимодействии с Ладожской и Онежской флотилиями. 25 июня овладели Олонцом, через три дня — Петрозаводском, а спустя месяц после начала наступления советские войска встали на финской границе. 9 августа Красная Армия перешла к обороне захваченных с июня по август 1944 года территорий.

Итоги

В результате проведения Выборгско-Петрозаводской операции советские войска показали военное мастерство в особо сложных условиях, прорвав «линию Маннергейма» за предельно короткий срок.

За время проведения операции освободили Выборг и Петрозаводск, а также большую часть Карело-Финской ССР. Это помогло полностью обезопасить Ленинград с севера и с северо-востока.

Благодаря массовому героизму бойцов финская армия получила невосполнимые потери среди своих людей и лишилась большого количества техники. Это послужило причиной для начала советско-финских переговоров, которые 4 сентября 1944 года привели к прекращению боевых действия между соседними странами и разрыву отношений между Финляндией и Германией. Последняя 15 сентября получила от финнов объявление войны.

Всё это позволило создать выгодные условия для проведения дальнейших наступательных операций в Прибалтике и на Севере. А Балтийский флот получил возможность свободно действовать на всей восточной части Финского залива.