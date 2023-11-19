В преступлении подозревают ее безработного сожителя.

В квартире дома на Лубянской улице во Всеволожске местный житель обнаружил тело своей бабушки. Убитой было 73 года, прежде она болела. Однако мужчина подозревает, что причиной смерти стало избиение пенсионерки, передает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На эту версию указывают синяки на теле пожилой женщины. В причастности к произошедшему подозревают 52-летнего безработного мужчину, который проживал с пенсионеркой. В морге устанавливают причину смерти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.