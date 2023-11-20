Вставные зубы и большой плюшевый медведь: самые необычные вещи, оставленные в транспорте Ленобласти

В комитете по транспорту Ленобласти рассказали, какие самые необычные вещи оставляли в общественном транспорте региона.

Среди них вставные зубы, мольберт, шапочка для плавания в бассейне, большой плюшевый медведь, мольберт и губная гармошка. А однажды была найдена маленькая собака в переноске. Оказалось, что ее оставила пожилая жительница региона. Питомец и владелица воссоединились в тот же день и отделались лишь легким испугом.

«Желаем пассажирам никогда не терять личные вещи в транспорте. Но даже если такое вдруг произойдет, вернуть их можно с большой вероятностью», — уверяют в комитете.