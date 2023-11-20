В Ленобласти лоси стали выходить на дороги в поисках соли

В Ленобласти с наступлением холодов лоси начали выходить на дороги в поисках соли.

Как рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО, у проезжей части лоси ищут соль, которую вместе с другими реагентами используют для сезонной обработки дорог.

«За лето запас минеральных веществ в организме сохатых истощается, и для его восполнения, чтобы формировалась мышечная ткань и повышалась выносливость, требуется соль. Отмечено, что те лоси, у которых в рационе долгое время отсутствовала соль, теряют выносливость и вес, также им трудно передвигаться», – пояснили в ведомстве.

Лоси активно посещают солонцы, однако природных источников соли не всегда достаточно, и животным приходится преодолевать большие расстояния для их поиска. На днях лосей заметили на трассах в Приозерском районе неподалеку от Сосново, Орехово, Иваново.

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Росприроднадзор призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток. Если заметите на дороге или вдоль обочины животное, лучше притормозить. Сигналить не стоит.