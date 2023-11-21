Россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке

Срок снижения ставок по кредитам на жилье назвал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Об этом сообщает Neva.Today.

На момент подготовки публикации ставки по рыночной ипотеке без скидок превысили 17 %. Изменения связаны с увеличением ключевой ставки Центробанком.

Эксперт отметил, что снижения ключевой ставки в ближайшее время не ожидается, так как инфляция остается на высоком уровне. Регулятор продолжает проводить ужесточение денежно-кредитной политики.

Дмитрий Ракута считает, что ипотечные ставки могут снизиться не раньше середины или конца 2024 года. Он посоветовал россиянам повременить с покупкой квартиры в ипотеку.