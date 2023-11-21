Эксперты объяснили, кого коснется индексация пенсий в 2024 года

Повышение выплат произойдет в январе 2024 года и коснется только получателей страховых пенсий по старости.

Как рассказали специалисты Госуслуг, общий размер индексации составит 7,5%. После повышение фиксированная часть пенсии по старости достигнет 8 134,88 рублей, а один пенсионный коэффициент будет равен 133,05 рублям.

Индексация с 1 января касается только неработающих пенсионеров. Получателям пенсии по старости, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, выплаты пересчитываются 1 августа, — объяснили специалисты.

Таким образом средняя пенсия после индексации в России составит 23,5 тысячи рублей.