У страдающих ночным храпом возрастают риски инфаркта и других серьезных проблем со здоровьем

Частое ночное расстройство дыхания может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, заявила отоларинголог.

Храп часто связан с обструктивным апноэ сна — опасным состоянием, при котором дыхание во сне периодически прекращается. Это приводит к фрагментации сна, гипоксии и повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти во сне резко возрастает, отметила отоларинголог, гомеопат Светлана Попова.

Также храп может указывать на воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, ожирение, анатомические особенности строения ротоглотки.

Кроме того, храп провоцируется употреблением алкоголя, курением и приемом некоторых лекарственных препаратов, объяснила врач в беседе с «ВМ».

Таким образом, если вы страдаете от храпа, важно проконсультироваться с врачом и пройти обследование, чтобы вовремя выявить и устранить возможные причины. Своевременное лечение поможет улучшить качество сна и снизить риски для здоровья.