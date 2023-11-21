В Мурино прохожие спасли провалившегося под лед ребенка

Двое мужчин спасли мальчика, который на днях провалился под лед в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Трагедия чуть не произошла накануне, 19 ноября, в ЖК «Новое Мурино». Мальчик провалился под лед пруда. На помощь бросились двое мужчин, они вытащить ребенка из воды, сообщают в группе «Новости Мурино, Девяткино, Бугры» в ВК.

С одним из спасителей родителям ребенка удалось выйти на связь и поблагодарить за спасения. Второго мужчину ищут. Их хотят представить к награде. Администрация намерена направить в МЧС соответствующее ходатайство.

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«Родители! Внимательно следите за своими детьми. Не допускайте их нахождения вблизи и на водоемах, рассказывайте детям об опасности легкомысленного поведения и выхода на ледовые покрытия. В некоторых районах вступил в силу запрет выхода на лед», — отметили в областном правительстве.

Если вы стали свидетелем происшествия или несчастный случай случился с вами, сразу звоните по номеру 112.