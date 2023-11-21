Беременные жены участников СВО начнут получать единовременные выплаты в Ленобласти

Соответствующее постановление регионального правительства устанавливает единовременное пособие беременным женам участников СВО.

Право на получение единовременного пособия — 36 278,84 руб. — предоставляется беременным, срок беременности которых составляет не менее 180 дней. Также ежемесячное пособие — 8069,50 руб.- предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный доход не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленобласти.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected].

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.