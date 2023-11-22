Изменения в обонянии могут говорить о наличии опухоли мозга

К неутешительным выводам пришли иностранные исследователи.

Изменения в обонянии могут сигнализировать об опасных заболеваниях, включая онкологию. До недавних пор считалось, что ощущения странных запахов — одно из последствий COVID-19, однако симптом может указывать и на опухоль головного мозга.

Так, люди диагностированной глиобластомой (агрессивным новообразованием мозга) жаловались на назойливые запахи. Например, один из пациентов заявлял врачам, что несколько дней просыпался от запаха горелой резины. Его девушка при этом ничего не чувствовала. Сначала это сочли галлюцинациями, но после выяснилось, что изменения в обонянии вызваны поражением мозга.

Подобное фиксировалось и у других пациентов, у которых позже нашли страшное заболевание.