У мемориала «Разорванное кольцо» почтили память погибших героев в годы Великой Отечественной войны

Во Всеволожском районе состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 82-й годовщине со дня начала действия Дороги жизни.

«История Дороги жизни наполнена для нас особым смыслом. Мы помним о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда. Мы склоняем головы в знак скорби о каждом, отдавшем жизнь во имя свободы Ленинграда, во имя нашей Родины. Вечная память погибшим в годы блокады и вечная слава нашим героям», — сказала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Отметим, что 27 января 2012 года на Румболовской горе во Всеволожске возле отметки «10 километр Дороги жизни» открыли памятник «полуторке» или «машине-солдату». Мемориал, который стал плодом работы скульптора Сергея Исакова, символизирует автомобиль «Газ-АА», на котором в блокадный Ленинград по льду ладожского озера доставляли продукты питания и оружие. Открытие монумента связали с 68 годовщиной со дня снятия блокады осажденного города на Неве.