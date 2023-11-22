Преступление произошло еще в декабре 2022 года.

Суд решил дальнейшую судьбу убийцы пенсионерки из Бокситогорска, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие выяснило, что 47-летний обвиняемый, находясь на одной жилплощади с 87-летней женщиной, нанес ей удар молотком. После он надел на голову пенсионерки полиэтиленовый пакет и продолжил наносить ей удары ножом. Женщина скончалась от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.