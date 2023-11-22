Финляндия закрывает все КПП на границе с РФ, кроме одного

Соответствующее решение принял кабмин страны вечером, 22 ноября.
Кабинет министров Финляндии принял решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного. Продолжит работу только Райя-Йосепи — самый северный пост на границе. Остальные КПП перестанут функционировать в ночь с 24 на 25 ноября.
Ограничительные меры будут действовать до 23 февраля 2024 года.
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