Хлеб в России за год подорожал на 5%

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и пшеничной муки в России за год выросли в среднем на 5%, сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе».

Так, в ноябре 2022-го средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 руб./кг, в этом году — 89,3 руб./кг.

При этом за последний месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% — с 88,12 рубля за килограмм в октябре прошлого года. В свою очередь стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, до 73,92 рубля за килограмм, а в течение октября — на 1,5%.

Рост цен на хлеб произошел из-за роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожание сервисного обслуживания оборудования и запчастей.