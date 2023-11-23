Одним из погибших в Индии россиян оказался актер театра

Об этом сообщили в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы.
Одним из погибших в предгорьях Гималаев на прошлой неделе оказался молодой актер Максим Белецкий. Он работал в Республиканском театре кукол Йошкар-Олы.
На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии, — сообщили в пресс- службе театра.
Напомним, тело Максима Белецкого и 21-летней девушки на севере Индии обнаружили 19 ноября. Рядом лежали две записки с просьбой передать личные вещи погибших их родственникам и в российское посольство.
Причины гибели россиян не называются.