Ученые перечислили продукты, повышающие иммунитет

Автор: Сергей Агутин
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Специалисты Бенаресского индуистского университета заявили, что цитрусовые, яйца, йогурт, имбирь и киви могут снизить воспаления в организме. Об этом сообщает АБН.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Wiley Online Library, в этих продуктах содержится витамин С. Он помогает укреплять сосуды и вступает в реакцию с поврежденными клетками, восстанавливая их.

Имбирь существенно повышает иммунитет и убивает вредные бактерии. Яйца и йогурт содержат в белок, который является строительным материалом для организма. Также в них имеется пролактин, который способствует движению лимфоцитов.

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07.08.2023 1952
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