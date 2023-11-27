Ученые перечислили продукты, повышающие иммунитет

Специалисты Бенаресского индуистского университета заявили, что цитрусовые, яйца, йогурт, имбирь и киви могут снизить воспаления в организме. Об этом сообщает АБН.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Wiley Online Library, в этих продуктах содержится витамин С. Он помогает укреплять сосуды и вступает в реакцию с поврежденными клетками, восстанавливая их.

Имбирь существенно повышает иммунитет и убивает вредные бактерии. Яйца и йогурт содержат в белок, который является строительным материалом для организма. Также в них имеется пролактин, который способствует движению лимфоцитов.