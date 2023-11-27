Минтруд раскрыл число российских семей, которым оказывается поддержка государства

Более 13 миллионов семей сейчас получают различные меры поддержки от государства.

Как заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, сейчас государство оказывает поддержку более чем 13 миллионам российских семей.

«За последние годы мы прошли с вами большой путь. Выстроили целостную систему поддержки семей с детьми от рождения до 17 лет. Если вспомнить историю, то всего лишь 20 лет назад такие меры поддержки получали всего около одного миллиона детей. Сегодня таких уже в настоящее время более 13 миллионов», — цитирует его РИА Новости.