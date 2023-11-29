Промышленный потенциал Ленобласти представлен коллективным стендом на «Российском промышленнике»

12 предприятий из разных районов Ленобласти представляют свою продукцию на коллективном стенде международного форума-выставки «Российский промышленник 2023».

Производители оборудования, строительных и расходных материалов, а также различных автоматизированных решений для промышленности из 47 региона отправились на форум благодаря поддержке Центра развития промышленности Ленобласти. Тема форума в 2023 году — «Устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации»

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта.