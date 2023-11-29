Перминов высказался о разделе мира на обособленные торговые зоны

В настоящее время мировая экономика, да и не только она, подвергается довольно сильной политизации. В ходе пандемии производственные цепочки в значительной степени были нарушены. На Западе стали говорить о том, что глобализация в ее прежнем виде вряд ли может продолжаться. После начала СВО США и их союзники в ЕС фактически завершили ее, начав по-крупному вмешиваться в мировые экономические процессы для наказания неугодных.

Парадоксальным образом Россия и Китай призывают Запад придерживаться выработанных им же принципов. Экономика должна руководствоваться не политическими фобиями, а правилами, присущими ей законами. К числу последних вряд ли можно отнести введение ценового потолка на российскую нефть или призывы отказаться от сотрудничества с Пекином из-за усиления «конкуренции систем». Сталкиваясь с враждебным подходом, государства вынуждены формировать альтернативные пространства для сотрудничества.