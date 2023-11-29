По мнению сенатора, перестройка торговых связей позволит России продолжить устойчивое развитие и повышение благосостояния граждан, сохраняя стратегическую независимость.
Не так давно председатель Госсовета Китая Ли Цян завил, что текущие глобальные экономические процессы ведут к формированию обособленных товарно-валютных зон. Такой прогноз ранее делали и ряд российских экономистов.
В беседе с «Онланй47» сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что России глобальная экономическая перестройка выгодна.
Парадоксальным образом Россия и Китай призывают Запад придерживаться выработанных им же принципов. Экономика должна руководствоваться не политическими фобиями, а правилами, присущими ей законами. К числу последних вряд ли можно отнести введение ценового потолка на российскую нефть или призывы отказаться от сотрудничества с Пекином из-за усиления «конкуренции систем». Сталкиваясь с враждебным подходом, государства вынуждены формировать альтернативные пространства для сотрудничества.