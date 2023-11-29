Депутат Занко: важно учитывать победы на Всемирных играх дружбы при присвоении почетных званий

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко просит Минспорт РФ учитывать результаты Всемирных игр дружбы, которые пройдут в 2024 году, при присвоении почетных спортивных званий для российских спортсменов.

С такой просьбой к Ольге Занко обратились сами спортсмены и тренеры из разных регионов России, в том числе из Ленинградской области. Парламентарий направила соответствующий депутатский запрос.

Для получения почетных спортивных званий нужны победы на международных состязаниях, а также квалификационные баллы. Но в настоящее время российские спортсмены отстранены от многих международных спортивных соревнований. Международный олимпийский комитет допустил возможность их участия в соревнованиях мирового класса только в нейтральном статусе, выдвинув еще одно условие: они не должны активно поддерживать специальную военную операцию.

“Конечно, не все готовы выступать с соблюдением этих условий. Из-за этого значительно снижается вероятность получения почетных спортивных званий и соответствующих льгот, даже несмотря на высокий профессионализм спортсменов. Кроме того, сокращается и число соревнований, где можно заработать необходимые для присвоения почетного звания квалификационные баллы. И в это непростое время как никогда важно поддержать наших спортсменов. Считаю необходимым учитывать результаты Всемирных игр дружбы при присвоении соответствующих спортивных званий. Наши спортсмены не должны быть ущемлены из-за своей патриотической позиции”, — заявила Ольга Занко.

Президентом России Владимиром Путиным было принято решение о проведении в 2024 году в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы. Они созданы для того, чтобы российские спортсмены и спортивные организации могли участвовать в международной спортивной деятельности. Всемирные игры дружбы объединят страны, которые готовы соревноваться вне политики, а российские спортсмены смогут выступить под флагом Российской Федерации.

«Игры дружбы станут беспристрастной площадкой для демонстрации спортивных результатов наших спортсменов на международной арене и будут способствовать укреплению отношений с дружественными странами», — отметила депутат.

За победу в этих состязаниях Ольга Занко просит рассмотреть возможность присвоения почетных спортивных званий российским спортсменам, а также начисления им квалификационных баллов при соблюдении необходимых условий.