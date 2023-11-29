Загранпаспорта у ряда россиян будут признаны недействительными в декабре

С 11 декабря начнёт действовать обновленная процедура изъятия загранпаспортов у граждан РФ, которым запрещён выезд из страны.

В течение 3 дней после принятия такого решения МВД, МИД или ФСБ направят человеку официальное уведомление о запрете на выезд. У гражданина будет 5 дней на решение ситуации или добровольную сдачу паспорта.

Если загранпаспорт не будет сдан, через 5 дней после уведомления он автоматически станет недействительным. Штрафов не предусмотрено. Однако выехать за пределы РФ по внутреннему паспорту не получится — человек будет отмечен как невыездной.

Вернуть загранпаспорт можно после отмены ограничений на выезд: для призывников после армии, для должников и банкротов по завершении соответствующих процедур.

Причины запрета многообразны: долги, банкротство, допуск к секретным документам, повестка из военкомата, уголовное преследование. Суд может отменить ограничение, если есть законные основания.

Также ранее стало известно, что госпошлина на оформление загранпаспорта увеличится на 20%.