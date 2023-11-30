Гатчинский полумарафон объединил тысячи спортсменов

В середине ноября в Гатчине в Ленинградской области прошел XIV полумарафон, собравший не только тысячи спортсменов, но и любителей ЗОЖ. Редакция IVBG пообщалась с участниками забегов – сотрудниками нашего делового партнера – промышленного предприятия «Светогорский ЦБК».

Логичным видится тот факт, что партнером спортивного праздника выступило предприятие, расположенное в городе Светогорске Ленинградской области, административным центром которой является Гатчина. Логично и то, что сами работники предприятия и члены их семей уже не в первый раз приняли участие в полумарафоне. В забегах на 2, 10 и 21,1 км соревновались сотрудники команды SvetoCopy из Светогорска, Тихвина, Выборга и Санкт-Петербурга. Мы собрали их впечатления от прошедшего мероприятия.

«Только что я пробежала дистанцию в 2 км. Погода – супер! Гатчине — спасибо!»; «Мы пробежали, мы собой гордимся и это самое главное! У нас очень дружная компания! Нам все очень понравилось»: «Я не бегун и бегать никогда не любила, но все-таки решила попробовать свои силы как вызов себе, и оказалось, что это классно, прямо почувствовала себя героем. К тому же, я раньше не видела столько заряженных на спорт людей. Все супер: атмосфера и наша теплая компания!»; «Спорт может нравиться или не нравиться, но у него есть замечательное свойство – он объединяет. А это важно для любой команды. Я очень рада и признательна за то, что компания предоставила нам такую возможность – провести воскресный день на свежем воздухе и добежать до следующих, улучшенных версий самих себя», − поделились своими эмоциями коллеги «Светогорского ЦБК».

Отметим, что всего на XIV Гатчинском полумарафоне финишировали 4 196 участников из разных стран мира – России, Беларуси, Германии, Казахстана, Индии, Израиля, Китая и др. Видео и фотоотчет с праздника спорта можно посмотреть здесь.