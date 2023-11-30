В Ленобласти началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по вопросу подготовки торжественного мероприятия, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк отметила, что регион выполнит все необходимые обязательства.

«Ленинградская область в соответствии с утвержденным планом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выполнит все задачи в полном объёме в установленные сроки. Мы понимаем важность и историческую значимость данной даты, поэтому каждое мероприятие будет проработано с особой ответственностью. В Ленинградской области проживает 7624 ветеранов Великой Отечественной войны и к каждому будет адресный подход: с заботой, вниманием и уважением. В эту дату мы идем слаженно, совместно работая с Санкт-Петербургом, у нас в плане более 200 мероприятий. Мы проведём все с честью, достоинством, гордостью и благодарностью нашим героям за Великую победу»,- Анна Данилюк.