Арестован сын главы администрации Ломоносовского района

Фрунзенский районный суд Петербурга 27 ноября арестовал трех петербуржцев. Среди них 21-летний Никита Кондрашов — старший сын главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова.

Всем вменяют редкую статью 187 УК «неправомерный оборот средств платежей» организованной группой, пишет 47news.

По версии следствия, товарищи пользовались чужими банковскими картами для работы на криптобирже. Необходимость была вызвана лимитами банков на перевод. Владельцы карт получали вознаграждение. Информация о подозрительной активности пришла в полицию из банка, а дело возбуждено в сентябре

По словам адвоката Александра Мелешко, представляющего интересы семьи, по указанной статье «запрещен оборот только поддельных и специально предназначенных для обхода систем защиты средств платежа. Но точно не карты, выпущенные банком».