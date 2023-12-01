Путин изъял у иностранной компании право на управление аэропортом Пулково

Правительство создает ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково, забрав это право у иностранной компании.

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

Согласно указу, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющей компании аэропорта Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС». Его уставной капитал составит 169 млрд руб. Отмечается, что правительство не будет учредителем компании. Ее российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.

В ООО «Холдинг ВВСС» войдут 13 компаний. Меры приняты «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств», пишет «Коммерсант».