В Петербурге 13-летняя девочка внезапно умерла на уроке хореографии

13-летняя семиклассница внезапно скончалась на уроке хореографии в Доме детского творчества в Петербурге.

Инцидент произошел 30 ноября. Девочка начала резко задыхаться, а затем потеряла сознание. Школьницу экстренно госпитализировали, но через два часа стало известно, что она умерла.

У погибшей школьницы не было хронических заболеваний и жалоб на здоровье. Диагноз врачей: внезапная клиническая смерть, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Известно, что отец девочки в 12 лет пережил клиническую смерть.