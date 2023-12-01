В Петербурге 13-летняя девочка внезапно умерла на уроке хореографии

13-летняя семиклассница внезапно скончалась на уроке хореографии в Доме детского творчества в Петербурге.
Инцидент произошел 30 ноября. Девочка начала резко задыхаться, а затем потеряла сознание. Школьницу экстренно госпитализировали, но через два часа стало известно, что она умерла.
У погибшей школьницы не было хронических заболеваний и жалоб на здоровье. Диагноз врачей: внезапная клиническая смерть, пишет паблик «Мэш на Мойке».
Известно, что отец девочки в 12 лет пережил клиническую смерть.
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