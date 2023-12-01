В Петербурге расширили список льготников для бесплатной парковки

В Петербурге с 1 декабря расширили список лиц, которые могут оформить бесплатное трехлетнее парковочное разрешение.

Оформить такое разрешение смогут Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Важно, чтобы человек был зарегистрирован в Петербурге, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

До расширения списка право на льготу было у ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, членов многодетных семей, владельцев электромобилей и ряда других категорий. Такие разрешения человек может оформить на себя и еще на двух зарегистрированных в этой квартире.