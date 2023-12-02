Во Всеволожске достроили проблемный ЖК «Румболово-Сити»

Во Всеволожске Ленобласти ввели в эксплуатацию два проблемных объекта. Свои квартиры наконец получат около 200 обманутых дольщиков.

Как сообщила пресс-служба правительства Ленобласти, строительство ЖК «Румболово-Сити» на Степном проспекте завершил инвестор, привлеченный властями региона. Это позволило сэкономить региональный бюджет и направить больше средств на строительство социальных объектов.

Строительство ЖК «Румболово-Сити» началось в 2014 году. Для этого был создан одноименный жилищно-строительный кооператив на средства более 300 пайщиков. Застройщика признали банкротом. Осенью 2021 года Ленобласть привлекла ГК «Стоун» для завершения строительства проблемного объекта. В конце октября 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию третий корпус проблемного объекта.