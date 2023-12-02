Хуснуллин: правительство увеличит первоначальный взнос по льготной ипотеке

Кабмин РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу подобных кредитов на недвижимость.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. В этом году прирост ипотечного портфеля оценивается в более чем 3,5 триллиона рублей, тогда как в 2022-м он составлял два триллиона, добавил Хуснуллин.