Приложение РЖД исчезло из AppStore

Из магазина AppStore удалено приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов.
При этом ранее установленные версии продолжают работать. РЖД рекомендовало клиентам не обновлять и не переустанавливать скачанные приложения.
Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев. Также всем клиентам доступна мобильная версия сайта РЖД, сообщили в компании.
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