Приложение РЖД исчезло из AppStore

Из магазина AppStore удалено приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов.

При этом ранее установленные версии продолжают работать. РЖД рекомендовало клиентам не обновлять и не переустанавливать скачанные приложения.

Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев. Также всем клиентам доступна мобильная версия сайта РЖД, сообщили в компании.