Вильфанд: на Россию надвигаются аномальные холода

На российские регионы надвигаются аномальные холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа температура воздуха будет на 7-14 градусов ниже нормы, а местами – на 15-20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градусов, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе – 30 градусов ниже нуля.

По словам Вильфанда, аномальные холода также придут на Дальний Восток, в Сибирь, Поволжье и на Урал. Так, в Якутии температура в некоторых районах может понизиться до минус 54 градусов.

Будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря – прогнозируются морозы до 16-23 градусов, что на 7-12 градусов ниже нормы.