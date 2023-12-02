В ночь на 3 декабря в Петербурге разведут два моста

Автор: Гузель Галимова
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В ночь на 3 декабря в Петербурге разведут два моста — Благовещенский и Дворцовый.

Дворцовый мост разведут в 01:10, а сведут — в 04:55. Благовещенский мост будет закрыт для пешеходов и автомобилистов с 01:25 до 05:00.

Время разводки мостов может измениться.

Напомним, минувшей ночью сухогруз «Пола Калиста» застрял в акватории Невы. По всей видимости, мосты будут разводить, чтобы судно могло уйти.

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