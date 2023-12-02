Путин подписал указ о сохранении пособий работающим родителям детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении для работающих родителей детей с инвалидностью пособий в размере 10 тысяч рублей, а также права работать неполный рабочий день.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», — указано в документе.

Согласно документу, выплаты распространяются на родителей, усыновителей и опекунов, работающих дистанционно или на дому.