В Петербурге оштрафовали магазин за продажу 111 кг санкционной еды

В Невском районе Санкт-Петербурга в продуктовом магазине обнаружили санкционный сыр. Торговая точка получила штраф, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в магазине, расположенном в одном из домов по Шлиссельбургскому проспекту, без соответствующих документов продавали сыры и мясные изделья из стран Евросоюза.

Общей вес санкционных продуктов составил 111 килограммов. Прокуратура завела дело об административном правонарушении по части 1 статье 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

В итоге виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.