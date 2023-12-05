В Петербурге оштрафовали магазин за продажу 111 кг санкционной еды

В Невском районе Санкт-Петербурга в продуктовом магазине обнаружили санкционный сыр. Торговая точка получила штраф, сообщает Neva.Today.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в магазине, расположенном в одном из домов по Шлиссельбургскому проспекту, без соответствующих документов продавали сыры и мясные изделья из стран Евросоюза.
Общей вес санкционных продуктов составил 111 килограммов. Прокуратура завела дело об административном правонарушении по части 1 статье 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).
В итоге виновного привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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07.08.2023 1988