В Госдуме предложили засчитывать в трудовой стаж родителя три года декрета

Продолжительность ухода за ребенком, которая официально засчитывается в страховой стаж, предлагают увеличить с 1,5 до 3 лет.

Такой законопроект подготовили во фракции «Справедливая Россия — За правду», пишет ТАСС.

Лидер партии Сергей Миронов объяснил внесение изменений тем, что в России не хватает ясельных групп для детей младше 1,5 года, поэтому женщинам порой приходится ухаживать за детьми самим и не работать, при этом потраченное на уход время не идет в трудовой стаж. Это в свою очередь отразится на страховой пенсии.

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Парламентарий считает, что в случае принятия законопроекта, он даст гражданам дополнительные социальные гарантии и уверенность в получении страховой пенсии.