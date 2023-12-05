В Ленобласти начали штрафовать нарушителей запрета выхода на лед

На сегодняшний день запрет выхода на лед установлен во всех районах Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, в этом сезоне протоколы за нарушение установленного органами местного самоуправления запрета выхода на лед уже получили 25 граждан. Сумма штрафа от 1000 до 5000 рублей.

Во Всеволожском районе уже произошел первый смертельный случай — мужчина решил окунуться в прорубь после бани и утонул.

Спасатели напоминают: несоблюдение правил безопасности на водных объектах зимой часто приводит к гибели и травматизму. Пока не наступят устойчивые морозы, лед непрочен. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо набирать 01, с сотовых телефонов – 112.