Эксперт рассказал, стоит ли ждать курса 100 рублей за доллар в декабре

По мнению экономиста, несмотря на недавний рост курса доллара до 93 рублей, к концу года стоимость американской валюты вряд ли приблизится к отметке 100 рублей.

Сдерживающими факторами станут возможное повышение ключевой ставки ЦБ 15 декабря, а также продажа валютной выручки экспортерами в конце года.

Как считает эксперт, благодаря этим мерам курс доллара останется в диапазоне 90-95 рублей. При этом вторая половина месяца должна пройти более спокойно по сравнению с первой.

Таким образом, несмотря на волатильность последних недель, аналитик исключает резкое падение рубля и рост доллара до 100 рублей к концу декабря, объяснил эксперт порталу «М24«.