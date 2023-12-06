В Сбербанке прогнозируют снижение ключевой ставки до 8%

Экономический показатель будет снижен к 2025 году.
Как заявил глава департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов, уровень ключевой ставки вернется к уровню 8% к 2025 году.
«В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%», — цитирует Скворцова РИА Новости.
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