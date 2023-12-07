Госдума запретила банкам взимать с пенсионеров и малоимущих комиссии при оплате «коммуналки»

Закон будет защищать те категории граждан, которые нуждаются в социальной поддержке.

С пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других категорий граждан теперь запрещено взимать комиссии при опале коммунальных услуг. Соответствующий закон принят в третьем чтении.

Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснётся тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен Правительством РФ, — указано в официальном Телеграм-канале Госдумы.