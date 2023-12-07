Иностранец набросился с ножом на ребенка в Петербурга из-за брошенного в окно снежка

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь Новый год гражданин Таджикистана встретит в СИЗО.

62-летнего Махмаджон Ходжаев, набросившегося на ребенка с ножом, отправили в следственный изолятор, пишет «Фонтанка». Иностранец вышел из себя после того, как в окно его квартиры прилетел снежок.

Ребенок сейчас проходит лечение после ранения. Удар пришелся несовершеннолетнему в бедро.

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