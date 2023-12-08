В Ленобласти появятся два новых пригородных маршрута до 2030 года

Автор: Гузель Галимова
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РЖД планирует до 2030 года запустить в Ленобласти два диаметральных маршрута пригородного сообщения.

Первый маршрут Ораниенбаум–Белоостров будет идти транзитом через аэропорт Пулково. А второй маршрут Гатчина – Токсово станет продолжением городского транспорта.

В планах запуск в рейс примерно 90 пар в сутки. Интервал движения нового транспорта в час пик будет не более 10 минут.

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07.12.2023 99
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