В Ленобласти появятся два новых пригородных маршрута до 2030 года

РЖД планирует до 2030 года запустить в Ленобласти два диаметральных маршрута пригородного сообщения.

Первый маршрут Ораниенбаум–Белоостров будет идти транзитом через аэропорт Пулково. А второй маршрут Гатчина – Токсово станет продолжением городского транспорта.

В планах запуск в рейс примерно 90 пар в сутки. Интервал движения нового транспорта в час пик будет не более 10 минут.