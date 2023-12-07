Дополнительные поезда запустят на участке Мга – Рыбацкое

С 11 декабря по 18 апреля 2024 года на участке Мга — Рыбацкое назначат дополнительные пригородные поезда.

Как сообщают в пресс-службе АО «СЗППК», дополнительные поезда будут курсировать по рабочим дням.

Так, из Рыбацкого поезд №6704 отправится в поселок Мга в 06:16, обратно поедет поезд №6805 — в 06:58. В вечернее время будет ходить №6706 в 17:42 из Рыбацкого. Обратно можно добраться на электричке №6807 в 19:09.

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С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании.