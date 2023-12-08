Окоченевшую рысь нашли на обочине трассы у Раздолья — фото

Водитель нашел в сугробе мертвую рысь. Тело не лежало, а стояло на краю Новоприозерского шоссе у деревни Раздолья в Приозерском районе Ленобласти.

Как рассказал водитель, 5 декабря в первой половине дня он проезжал перед виадуком и заметил на обочине нечто, похожее на рысь. В этот день около 14:00 он снова ехал той же дорогой и увидел хищника на том же месте в той же позе. Ему показалось странным, что зверь находится без движения несколько часов.

Как оказалось, рысь уже была мертва. Вероятно, ее сбила машина, после чего тело убрали с дороги, воткнув его в снег, сообщили в 47news.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Фото: 47news

Комитет по животному миру проведет проверку. Напомним, за сбитую рысь предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.