Окоченевшую рысь нашли на обочине трассы у Раздолья — фото

Водитель нашел в сугробе мертвую рысь. Тело не лежало, а стояло на краю Новоприозерского шоссе у деревни Раздолья в Приозерском районе Ленобласти.
Как рассказал водитель, 5 декабря в первой половине дня он проезжал перед виадуком и заметил на обочине нечто, похожее на рысь. В этот день около 14:00 он снова ехал той же дорогой и увидел хищника на том же месте в той же позе. Ему показалось странным, что зверь находится без движения несколько часов.
Как оказалось, рысь уже была мертва. Вероятно, ее сбила машина, после чего тело убрали с дороги, воткнув его в снег, сообщили в 47news.
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Комитет по животному миру проведет проверку. Напомним, за сбитую рысь предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Вам будет интересно
Домашняя собака угодила в охотничий капкан во время прогулки в Приозерском районе Ленобласти. Владелица собаки рассказала, что около деревни Снегиревка проходит...
06.12.2023 111