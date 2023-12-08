Трое мошенников, сдававших несуществующие квартиры в Петербурге, задержаны полицией

Организованная преступная группа работала из Астраханской области. Задерживали мошенников полицейские Петербурга.

Как передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, трое злоумышленников просили у доверчивых россиян предоплату за аренду несуществующего жилья в Северной столице, а затем пропадали. Всего от действий мошенников пострадали 15 человек, которые лишись суммарно более 300 тысяч рублей.

Сотрудники УУР ГУ МВД РФ по СПб и ЛО установили личности трёх участников организованной группы, подозреваемых в дистанционных мошенничествах и, выехав в командировку, задержали их в Астраханской области, — передают в ведомстве.