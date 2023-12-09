Российским дипломатам не дали посетить кладбище на Аляске

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что дипломаты второй год подряд не могут почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах, на военно-мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон» вблизи Анкориджа.

Российские дипломаты вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.

В 2024 году американские власти также не разрешили сотрудникам посольства возложить цветы к могилам погибших в годы войны советских летчиков на Аляске. Американцы проигнорировали все дипломатические ноты.