Посольство России в Вашингтоне сообщило, что дипломаты второй год подряд не могут почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах, на военно-мемориальном кладбище «Форт-Ричардсон» вблизи Анкориджа.
Российские дипломаты вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.
В 2024 году американские власти также не разрешили сотрудникам посольства возложить цветы к могилам погибших в годы войны советских летчиков на Аляске. Американцы проигнорировали все дипломатические ноты.
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30.08.2023 1425